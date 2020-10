Guerra i Galicia encapçalen la VolCAT 2020, després d'una primera etapa de domini

El matí s'obria amb una fina boira en l'epicentre de la cursa. Igualada obria el dia tranquil·la, a l'espera de tots els ciclistes, amb un cel tapat que s'aniria obrint fins a deixar tot el protagonisme al sol. Una VolCAT a la tardor que es preveia especial.

Una primera jornada d'autèntic BTT, que transcorria pel ja famós territori Panna; senders de pujada i baixada, corbes revirades i trams molt divertits per completar els 64km i 1500m +. Un recorregut que aprofitava els senders revirats del territori, flanquejant els grans pics de la zona, creant una gran etapa sense desnivells molt pronunciats, sent una més explosiva i trenca cames.

A la graella de sortida es veien tots els favorits molt concentrats, sent conscients de començar bé, estalviaria esforços innecessaris en el transcurs de l'etapa. En els primers compassos de carrera, el grup davanter ja marcava un fort ritme, el que feia preveure una etapa dura, sense descansos.

L'ímpetu dels ciclistes va ser tan gran, que abans d'arribar al primer terç del recorregut, Francesc Guerra va atacar. El ciclista del BUFF SCOTT MTB Team es veia amb forces d'obrir un petit forat. El grup de perseguidors es va fragmentar i tan sols Alejandro Gómez (Olympia Factory Team) i Guillem Cassú (Tbellès-BMC-Iguña by Kala).

Amb el pas dels quilòmetres, Guerra va seguir afermant el seu marge al capdavant. El català es veia molt sencer i controlant en tot moment les diferències. El ciclista bolivià Alejandro Gómez, va despenjar als altres rivals i va intentar retallar distàncies.

No obstant això, Guerra es trobava molt bé i amplià encara més el seu avantatge, arribant a meta, molt feliç amb el seu triomf, parant el cronòmetre amb un temps de 2:42:04. A menys de 3 minuts va arribar Ever Alejandro. En tercera posició, anant de menys a més, va entrar Guillem Muñoz (Tbellès-BMC-Iguña by Kala).

En categoria femenina, la tònica va ser molt similar, amb el protagonisme per Clàudia Galícia (Megamo Factory Team), que també va atacar en l'inici de la prova, mantenint un ritme constant. Un gran dia per a la guanyadora del 2017, que va acabar l'etapa amb un temps de 3:15:31. La ciclista del MMR Factory Racing Team, Txell Figueras, va arribar a poc més de 5 minuts; mentre que Noemí Moreno (Bauhaus Torredembarra) va finalitzar en tercer lloc.

Zones boscoses amb un encant especial i molt més. La regió de la BTT encara té molt per donar a tots els participants, amb la jornada final de la VolCAT, en la qual es decidiran totes les posicions.