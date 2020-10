Nadal i Djokovic, final històrica de Roland Garros

El tennista espanyol Rafa Nadal repeteix aquest diumenge (15:00/Eurosport) una final de Roland Garros en que lluitarà pel seu 13è títol a París contra el serbi Novak Djokovic; tots dos aspiren al tron de Roger Federer en aquest gran eslam (20).

El futur sempre podrà oferir gestes i llegendes de l'esport, però sense cap mena de dubte haurà de passar molt temps perquè en tennis hi hagi un jugador que deixi enrere al 'Big Three', tres jugadors que han acaparat dues dècades d'èxits amb la seva rivalitat.

La cursa per ser el millor de la història és aclaparant però real i a la final d'aquest diumenge a la Philippe-Chatrier pot estar en joc gran part d'aquest futur. Nadal es va desfer en semifinals de Diego Schwartzman, amb la lliçó apresa de la seva derrota a Roma, i d'altra banda 'Nole' va suar una mica més ja que va necessitar cinc sets per guanyar a Stefanos Tsitsipas.

D'una manera o d'una altra, l'Open francès tindrà una final d'ensomni, amb dos noms que destaquen entre els dos millors de tennistes del món. Per a Nadal no hi ha qualificatius: 99 victòries i 2 derrotes en el torneig per 12 títols, tot i que el de Manacor no les tenia totes amb aquest any marcat pel coronavirus.

Després dels sis mesos aturat, el balear va caure a Roma a quarts com a únic intent abans de París. A més, el clima tardorenc pel canvi al calendari i les boles noves, més lentes i pesades, van obrir nous interrogants. El repte, no obstant això, continua sent derrotar Nadal en el que és casa seva, com a rei de la terra capaç d'arribar a una nova final 15 anys després de la primera.

A més de defensar els seus dominis, Nadal pot igualar per primera vegada Federer, en el rècord de 20 'grands' del suís des que va guanyar a Austràlia al 2018. Pel de Basilea, que complirà 40 anys l'any vinent, la marca sembla molt difícil de millorar. És el sostre al que miren. Nadal ho té prop però Djokovic, amb 17, aspira a retallar distàncies a un millor ritme que el de l'espanyol.

Al serbi no li incomoda parlar del tema i no amaga el seu pla per ser considerat el millor de la història. El seu objectiu del rècord de setmanes en el número u, també de Federer (310), o de títols de 'Gran eslam' és de domini públic i la seva progressió anhel el mantenen en disposició d'aconseguir-ho.

Enmig de la pandèmia, a Nova York, Djokovic va malgastar un US Open sense els seus rivals. El serbi va ser desqualificat a vuitens de final per tirar-li una pilota al jutge de línia. No obstant això, 'Nole' va passar pàgina, va guanyar a Roma i ara marxa 37-1 al 2020 de cara a la seva cita amb Nadal, a qui domina amb 14 victòries en els darrers 18 duels.

La major rivalitat del tennis viurà el seu capítol 56è i, tot i que no deixin de trobar-se, la transcendència dels duels augmenta per l'opció cada vegada més prop de que sigui l'última gran entrega de la saga. Des del 2015 no es veuen en un Rolando Garros, quan 'Nole' va ser el segon i últim jugador capaç de guanyar a l'espanyol en 101 partits, tot i que seria l'any següent el de la seva única copa dels Mosqueters.