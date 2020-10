Sisena posició d'etapa per a Esteve i es manté el segon lloc de Farrés

El pilot olianès Isidre Esteve i el seu copilot Txema Villalobos (Toyota Hilux) van aconseguir ahir el seu millor resultat en el Ral·li d'Andalusia, la cursa que s'està corrent aquests dies a la demarcació de Cadis i que avui s'acaba. Es tracta d'una prova de preparació per al proper Dakar, dos mesos i mig abans de començar.

Esteve i Villalobos van ser sisens de la jornada, a 9 minuts i 13 segons del saudita Yazeed Al Rajhi, primer de la jornada i també de la classificació general. Amb aquest resultat, Esteve és desè de la cursa en aquesta primera presa de contacte amb el nou vehicle. Al Rajhi lidera la general amb només 23 segons de diferència respecte del qatarià Nasser al-Attiyah. La tercera posició és per a Carlos Sainz, a més de set minuts.

Pel que fa a la categoria de buguis, no va ser una bona jornada per a l'equip format pel manresà Gerard Farrés i l'igualadí Armand Monleón, que van acabar en novena posició, a 6.54 dels guanyadors de l'etapa d'ahir i líders de la classificació general, els polonesos Aron Domzala i Maciej Marton. Farrés i Monleón, tot i això, es mantenen en la segona posició de la general. Ahir ho va fer millor l'equip de l'odenenc Àlex Haro, que actua com a copilot de José Luis García. Tots dos van acabar en sisè lloc del dia. El Ral·li d'Andalusia viurà avui la seva última etapa.