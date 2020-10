El Zenit de Xavi Pascual derrota el Barça tot i les baixes per coronavirus

Primera derrota a l'Eurolliga del Barça de Jasikevicius, tot i que ahir el tècnic lituà no era amb el seu equip, ja que es troba fent confinament per covid, igual que el segon tècnic, Darius Maskoliunas. El Zenit de Xavi Pascual, l'extècnic blaugrana, va aconseguir el seu segon triomf en un partit en què els blaugrana van dominar per curts avantatges fins a 3.42 per al final, quan el Zenit va adquirir una davantera que ja no va abandonar.

El duel va ser accidentadíssim. Es van declarar tres casos de positius per covid en el Zenit que no van permetre actuar als seus jugadors Hollins, Puixkov i Gudaitis. A més, dos dels tres col·legiats també van donar positiu i es va haver de cridar a última hora el rus Lavrikhin, i el partit es va iniciar una hora tard esperant els resultats del test als altres jugadors.

En el partit, el Barça va posar-se aviat davant, va dominar sempre, però amb diferències que no van passar mai dels deu punts. L'exbase blaugrana Kevin Pangos va fer un partidàs, ben secundat per Baron i Poythress, i cada cop que el Barça mirava d'escapar-se, anotaven bàsquets, alguns d'ells inversemblants, per acostar-se. Els blaugrana, dirigits ahir pel tercer tècnic, Tomas Masiulis, van estar cada cop més espessos en atac i, amb 71-70, Calathes va errar un triple i va cometre una antiesportiva sobre Pangos, que va anotar els tirs lliures. El Zenit encara va fallar, però Rivers va capturar el rebot en atac i el partit va quedar liquidat.

Tampoc no va tenir encert ahir el TD Systems Baskonia, clarament derrotat a la pista de l'Estrella Roja per 90-73.