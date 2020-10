Àlex Márquez i Pol Espargaró pugen a podi en la victòria sota la pluja de Petrucci

El pilot italià Danilo Petrucci (Ducati) s'ha imposat aquest diumenge a la cursa de MotoGP del Gran Premi de França, disputat sota la pluja a Le Mans, en la qual els Àlex Márquez (Repsol Honda) i Pol Espargaró (KTM) han pujat a podi, segon i tercer respectivament.

Amb això, el de Cervera aconsegueix el primer podi per a Honda de la temporada, mentre que 'Polyccio' es puja al calaix per tercera vegada aquest curs. Mentrestant, el transalpí, setè guanyador diferent de l'any, signa la primera victòria de Ducati a Le Mans, que és també la primera no espanyola des de 2012 en el traçat gal.

Mentrestant, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), novè aquest diumenge tot i començar des de la pole, mantindrà una setmana més el liderat del campionat (115), amb deu punts sobre Joan Mir (Suzuki), onzè en carrera, 18 sobre l'italià Andrea Dovizioso (Ducati), quart, i 19 sobre Maverick Viñales (Yamaha), desè.

A tres girs per al final, el de Cervera va passar al líder del Mundial i es va situar segon, i Pol també donava compte del transalpí. Se li va quedar curta la cursa a Márquez, que amb més ritme que Petrucci va haver de conformar amb el segon lloc i liderar el doblet espanyol. El de Ducati, per la seva banda, ha signat la segona victòria de la seva vida.

Pel que fa a la resta d'espanyols, Maverick Viñales (Yamaha) ha estat desè, just per davant de Joan Mir (Suzuki), mentre que Aleix Espargaró (Aprilia) i Iker Lecuona (KTM) han estat catorzè i quinzè respectivament. A més de Rins, Tito Rabat (Ducati) tampoc ha pogut concloure per una caiguda a falta de 13 voltes.