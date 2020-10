El Cadí la Seu busca amb moral la segona victòria de la lliga, a Zamora

El Cadí La Seu intentarà aprofitar l'empenta de moral i de confiança, després de sumar la primera victòria a la lliga, per sumar la segona al complicat desplaçament a Zamora davant del Quesos El Pastor (avui a les 12:30 hores al Pavelló Angel Nieto). Entrenament darrere entrenament s'han anat polint els errors que van anar apareixent en pretemporada, minimitzant les pèrdues i controlant el rebot, aspecte clau pel tècnic urgellenc Bernat Canut.

Les jugadores locals dirigides per l'Àngel Fernández han disputat tres jornades de lliga en dotze dies i tenen un balanç d'una victòria i dues derrotes. La victòria va ser a casa amb la seva afició davant un combatiu Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura per 63-54. Per tant, l'equip taronja està motivat per aconseguir la segona victòria a la Lliga Femenina Endesa. La jugadora del Cadí la Seu Quinn Dornstauder tornarà a les pistes un mes més tard i s'enfrontarà davant del seu exequip « han canviat molt el seu equip, han mogut moltes peces exceptuant un parell i l'entrenador, l'Àngel. Qualsevol equip de la lliga ha incorporat molt bones jugadores i amb talent. Tinc moltes ganes de tornar a la ciutat i jugar de nou al Pavelló Ángel Nieto».