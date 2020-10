El CE Manresa reconeix avui l'esparreguerí Jordi Lardín

L'últim partit de pretemporada del Centre d'Esports Manresa ha estat el marc escollit per l'entitat per retre un merescut homenatge a un dels millors jugadors forjats al planter blanc-i-vermell: el davanter esparreguerí Jordi Lardín.

L'acte de reconeixement es farà durant el descans del darrer amistós que disputaran els jugadors de Ferran Costa abans de l'inici de la competició al subgrup 5A de Tercera Divisió, el proper diumenge. Els manresans s'enfrontaran a la UE Valls, a partir de les 12 h, a l'estadi del Congost. Els tarragonins van assolir l'ascens a Tercera la temporada passada i aquest curs coincidiran amb els bagencs en la primera fase de la lliga.

Jordi Lardín es va formar al futbol base del Manresa i va jugar dues temporades al primer equip blanc-i-vermell, tot i que encara era juvenil. El tàndem integrat per l'extrem d'Esparreguera i pel surienc David Gallego va liderar l'equip que va assolir el retorn a Tercera Divisió el curs esportiu 1990-91, abans de fitxar per l'Espanyol. El davanter es va convertir en el referent ofensiu dels blanc-i-blaus i després es va incorporar a l'Atlètic de Madrid. L'esparreguerí també va ser tres vegades internacional amb la selecció. Per tant, Jordi Lardín és un dels màxims exponents de la Vintage Generation blanc-i-vermella.

Els manresans afronten el partit amb el repte de tancar la pretemporada sense conèixer la derrota. Fins ara, en deu partits jugats, els de Ferran Costa sumen sis victòries i quatre empats.