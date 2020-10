Guerra i Galícia dominen la primera etapa i encapçalen la VolCat 2020

L'etapa inaugural de la Volcat 2020 va tenir dos grans protagonistes en la categoria Elit. Francesc Guerra (Buff Scott MTB), en la prova masculina, i Clàudia Galícia (Megamo Factory Team), en la femenina, van deixar palesa la seva condició de favorits i es van imposar amb autoritat a tots els seus oponents al triomf final.

La primera de les dues etapes de la reduïda VolCat d'enguany, que es desenvolupa a la tardor com a conseqüència del confinament que va impedir que es disputés per Setmana Santa, tal i com és habitual, va constar d'un circuit de 66 quilòmetres i 1.581 metres de desnivell positiu.

La fina boira que cobria Igualada a dos quarts de deu del matí va ser testimoni de la sortida dels ciclistes per encarar un recorregut conformat per senders i corriols caracteritzats per la successió de pujades i baixades de desnivells assequibles, no gaire pronunciats, però inacabables fins i tot pels ciclistes més avesats. La duresa de l'anomenat «territori Panna» el completaven la presència de corbes revirades a tots els trams.

En la cursa masculina, els favorits van marcar un fort ritme des dels primers quilòmetres, un fet que va endurir encara més l'etapa.

Tot i que el pilot no va afluixar el ritme, Francesc Guerra va atacar abans de completar el primer terç del circuit i la seva iniciativa va fragmentar el grup capdavanter. Només dos ciclistes, el bolivià Ever Alejandro Gómez (Olympia Cycles) i el gironí Guillem Cassú (TBellès) van resistir el seu atac.

Francesc Guerra va consolidar el seu domini amb el pas dels quilòmetres i es va imposar amb un temps de 2 h, 42' i 4''. Ever Alejandro Gómez va ser el segon en creuar la línia d'arribada, però va requerir 2' i 43'' més que el vilafranquí. El tercer en completar l'etapa va ser el santfruitosenc de l'equip manresà TBellès Guillem Muñoz (2 h, 45' i 5'').



Exhibició de Clàudia Galícia

La ciclista del Megamo Factory Team Clàudia Galícia va dominar la prova femenina des de l'inici. La guanyadora de l'edició del 2017 va mantenir un ritme trepidant durant tota la jornada i va vèncer amb un registre de 3 h, 15' i 31''. La seva gran oponent, Meritxell Figueras (MMR) va ser segona, a 5' i 23'' de la ciclista de Torelló.