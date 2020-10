Un inofensiu Grup Via Artés perd amb el Roser i diu adeu a la final a 4

El Grup Via Artés va quedar eliminat als quarts de final de la Lliga Catalana EBA després de perdre a la pista del Roser (60-48) en un partit amb un baix percentatge d'encert. Els artesencs que van deixar endarrere en el camí equips com el CB Igualada, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell, no van tenir la seva millor tarda i no va poder superar el Roser per assolir les semifinals de la Lliga Catalana EBA. El conjunt dirigit per Jordi Estany va anar sempre a remolc en el marcador a partir del 4-4. L'equip de casa va obrir un forat de 5-7 punts durant la primera meitat que sempre va poder anar mantenint fins a dos minuts de finalitzar el segon període quan els visitants es van col·locar a dos punts, 23-21.

A la represa el Roser va encarrilar el triomf amb un avantatge d'un màxim de dotze punts davant d'un Artés que no va estar encertat en el tir de tres punts (1/24 intents). Pau Treviño va ser el màxim anotador per part artesenca amb un total de 17 punts.

La fase final a quatre es disputarà avui al Pavelló d'Esports Josep Mora de Mataró. La primera semifinal la disputarà el botxí del Grup Via Artés, el Roser que s'enfrontarà davant del Valls (12:30h) que va desfer-se als quarts de final de l'AE Badalonès per 82-78. L'altre semifinal la disputaran el Martinenc i el Mataró (10:30h) que van desfer-se del Group Mollet per 82-78 i del Sol Gironès per 81-74. La gran final es disputarà demà a les 12:30h al mateix Pavelló d'Esports Josep Mora, justament a la capital del Maresme.