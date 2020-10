L'Igualada Rigat HC encaixa la tercera derrota i ja és el cuer de l'OK Lliga

L'encert ofensiu de Roger Bars no va ser suficient per vèncer el Noia

arxiu/manuel hidalgo

La visita a les Comes del CE Noia Freixenet de Ferran López va suposar la tercera derrota de l'Igualada Rigat en les tres jornades disputades fins ara de l'OK Lliga i va portar els arlequinats a ocupar l'últim lloc de la classificació de la competició. Els arlequinats van cedir per 3 a 7.

El joc que van exhibir els igualadins durant la primera part no feia preveure una derrota tan dolorosa. Els jugadors de Francesc Linares van competir contra un oponent que va deixar palès el segell característic dels equips entrenats per Ferran López: una fèrria i treballada defensa.

La igualtat es va mantenir fins que Roger Bars va atorgar el primer avantatge als locals (min 17), però Xavier Costa va reequilibrar el marcador 42 segons després. Els anoiencs no van defallir i Roger Bars va transformar un penal a falta d'1' i 12'' per al final del primer període (2-1). Els següents 72 segons van ser decisius. Altra vegada, Xavier Costa va empatar de seguida, però a continuació Sergi Pla va disposar d'una falta directa que no va poder materialitzar i el d'Amposta va segellar el seu hat-trick a falta de 13 segons (2 a 3).

A la represa, Jordi Ferrer (min 32) va ampliar l'avantatge visitant i el golejador Aleix Esteller va sentenciar el partit quan faltaven 12' i 40''. Els arlequinats hauran de puntuar dissabte que ve a Girona per sortir de la zona de descens