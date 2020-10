El Manresa FS canvia de cara i convenç amb un triomf contra el Ripollet

Bones sensacions en el penúltim test de pretemporada del Manresa FS va permetre els blanc-i-vermells imposar-se a la pista del FS Ripollet. El conjunt manresà entrenat per Sito Rivera va canviar de cara respecte de l'últim amistós enfront del FC Cerdanyola i va desplegar un alt nivell de joc, molt competitiu sobretot durant els primers deu minuts.

L'equip bagenc va saltar damunt la pista amb un ritme molt alt i primer Corvo al minut 4 i seguidament Nil al minut 8, van avançar al conjunt manresà. L'equip de casa va saber reaccionar i un minut més tard Barceló va reduir distàncies amb l'1-2. A partir del gol, els bagencs no van saber mantenir la bona dinàmica i van començar a ofuscar-se damunt la pista. Tot i això, Asis va ser capaç d'ampliar les distàncies gràcies a un gol d'estratègia a tres minuts del descans.

El Manresa FS es va carregar amb cinc faltes abans dels vint minuts en un enfrontament on l'arbitratge no va ser gaire permissiu. El Ripollet va provocar la sisena falta i Andresito no va perdonar des del doble penal per retallar diferències just abans de la mitja part. Ambdós equips van enfilar el túnel de vestidor amb un marcador favorable als visitants (2-3).

A la represa els manresans van saber mantenir l'alt nivell de joc per controlar el partit des de la pilota. En una gran jugada entre Asis i Corvo, l'internacional pel Marroc va posar el 2-4. En els darrers cinc minuts del partit, l'equip local va sortir amb el sistema de porter jugador per intentar retallar distàncies però va topar amb un gran Manresa FS que va defensar a la perfecció.