LA PISSARRA

Jordi Romeu

Es presentava l'Andorra d'Ibon Navarro amb tres derrotes seguides a la lliga ACB. És un equip que basa el seu joc en la velocitat i habilitat dels seus dos jugadors petits, Hannah i Senglin. Ahir, amb les baixes de Tyson Pérez i Palsson, va sortir amb un plantejament de quatre petits. Per aprofitar aquestes absències, el Baxi va mirar d'explotar aquesta debilitat carregant el joc cap als seus pivots i Vaulet com a 3 alt, però, tot i la superioritat en el rebot ofensiu, les pèrdues i la manca d'encert a prop de cistella no li deixaven dominar el marcador. De fet, els punts arribaven dels contraatacs i dels tirs de tres punts.

A mitjan tercer quart semblava que el partit es podia trencar a favor del Baxi, però Hannah es va posar l'equip a l'esquena i va aconseguir tornar a posar els visitants davant en el marcador.

A l'últim quart, els visitants, a còpia d'anar anotant triples i dominant sorprenentment el rebot, es van posar deu punts per sobre quan faltaven dos minuts i mig, i es van endur una meritòria victòria.

Oportunitat perduda del Baxi Manresa de posar-se amb 3 victòries i obrir una escletxa amb els equips de baix de tot de la classificació. La manca de contundència a prop de cistella, tot i la superioritat en efectius interiors, i una baixada de rendiment quan tot semblava estar de cara expliquen el resultat final del partit.