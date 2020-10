Nadal fa el 12+1 a París i caça Federer en el «Grand Slam»

El tennista espanyol Rafa Nadal ha conquerit aquest diumenge el seu desè-tercer títol de Roland Garros en la final (6-0, 6-2, 7-5) després de guanyar al número u del món, el serbi Novak Djokovic, un repàs històric com és el 20è gran eslam del seu palmarès per igualar el rècord del suís Roger Federer.

Un cop més i ja en van 13. Quinze anys després de la seva primera final a París, Nadal continua aixecant la Copa dels Mosqueters (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 i 2020). El balear s'ha mostrat indestructible des del principi fins al final per defensar els seus dominis de l'enemic i rival més gran.

'Nole' es queda en 17 'grans' i veu com s'allunya un Nadal que iguala per primer cop Federer en el sostre històric del tennis. La final assenyalava com a favorit el serbi, atès que és número u i ha estat gairebé imbatible aquest 2020, però el rei de la terra batuda ha defensat el seu tron amb feresa des d'un 6-0 impensable en partits d'aquest nivell.

Al balear només se li han escapat alguns cops, ha brillat com el sol de París tot i que hagin decidit posar sostre sobre la pista. Lluny de reaccionar, 'Nole' ha xocat amb el mur manacorí en el segon set (6-2). El serbi s'havia de pujar a un tren en marxa que conduïa Nadal, no aquest diumenge sinó ja fa 15 anys i, amb una mica més d'orgull (7-5), ha clavat el genoll com a víctima 100 de l'espanyol.