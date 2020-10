El Berga deixa sentenciat el partit en quatre minuts màgics contra el Can Trias

El Berga va aconseguir una fita que està a l'abast de molt pocs equips: anotar tres gols en quatre minuts. Prop de la primera mitja hora de joc va arribar el primer gol del partit, després d'un inici de partit força igualat i disputat per part dels dos conjunts, obra de López, que repetiria de nou dos minuts després amb un llançament potent des de fora de l'àrea. La bogeria va arribar al seu clímax quan en l'acció següent Noguera va fer el 3-0 per deixar pràcticament sentenciat el partit. Tot semblava que es posava de cara per als locals, però el Can Trias, un equip molt lluitador que mai es rendeix, va reduir les distàncies minuts més tard. Juts abans d'arribar al descans, els visitants van tornar a entrar al partit en fer el 3 a 2.

Els minuts de màgia i eufòria dels berguedans es van esvair, i el Can Trias va ser el clar dominador del segon temps. Darrere en el marcador i amb el temps en contra, els visitants es van llançar a l'atac a la recerca de l'empat, però el bon posicionament defensiu dels blanc i vermells va ser clau per aturar-ho. El Berga va patir més del compte després de l'ampli avantatge que havia acumulat, però va aconseguir la primera victòria de la temporada en un partit amb molta acció i espectacle.