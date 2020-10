Bou celebra el títol mundial amb la sisena victòria d'aquest curs

Amb sis victòries sobre vuit possibles el pilot pierenc Toni Bou ha tancat aquest curt i inusual Campionat de el Món de TrialGP 2020. El pilot de Repsol Honda Team, ja campió mundial des de dissabte, es va adjudicar la segona cursa del Trial GP d'Itàlia, disputat a la localitat de Lazzate.

La darrera prova de la temporada es va disputar en un terreny perfecte per a la pràctica del trial. Amb el títol ja aconseguit el dia anterior, Toni Bou va tornar a dominar la jornada de principi, enduent-se la sisena victòria.

Després de la prova que tan ca l'any de trial,Bou comentava que «avui he pogut gaudir després de guanyar el títol el dia abans. He tingut un pilotatge força bo, sobretot en la tercera volta, en què només he penalitzat dos punts. Gràcies a tothom que ha fet possible aquesta temporada perfecta».