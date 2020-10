El CG Puigcerdà remunta dos cops a Sant Sebastià i obté un valuós triomf

Els jugadors de Salva Barnola van remuntar un marcador advers dues vegades i van sentenciar la victòria en el tram final.

L'equip donostiarra va adquirir el seu primer avantatge quan tot just s'havien jugat 3' i 35'' mitjançant Patrick Fuentes, però els groc-i-negres van aprofitar dues superioritats per capgirar el resultat. Ramon Morer va reequilibrar el marcador (min 6.52) i Pablo Muñoz, quan faltaven 16 segons per al final del primer període, va materialitzar l'1 a 2.

L'efectivitat dels locals en el segon període va propiciar un parcial de 2 a 0 que els va permetre recuperar la iniciativa (3 a 2). Stephenson (min 24.23) i Mikel Mendizábal (min 25.27) van ser els autors dels gols i el canadenc va situar un perillós 4 a 2 a l'inici del tercer període (min 40.44). L'adversitat va esperonar els visitants. Muñoz (min 44.14) i Juraj Prokop (min 49.29) van empatar i Morer va sentenciar el triomf (min 52.34) a servei d'Oriol Boronat.