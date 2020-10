El CH Sant Esteve competeix per vèncer a Terrassa però cedeix la segona derrota

Tot i oferir una bona imatge, el CH Sant Esteve Sesrovires no va poder sumar els primers punts a l'egarenc Municipal de Can Jofresa. Els jugadors d'Oliver Roy i Fran Cabrero van cedir una altra derrota (30 a 24) després de perdre contra el CH la Salle Montcada en la primera jornada del grup D de la Primera Divisió, a Sant Esteve, per un ajustat 31 a 32.

La intensitat amb la qual l'Handbol Terrassa va iniciar el partit va propiciar que als cinc minuts el marcador registrés un perillós parcial de 5 a 1. Els sesrovirencs van reaccionar i van equilibrar el joc i minimitzar el seu desavantatge i només cedien per dos gols (8 a 6) a l'equador del primer període. Minuts després, els locals van assolir un avantatge de sis gols (12 a 6) que al descans s'havia reduït a tres (15 a 12).

Un excel·lent inici de la segona meitat dels del Baix Llobregat va propiciar l'empat a 17 (min 40), però en els últims 20 minuts, els egarencs van recórrer al seu ofici i experiència per imposar-se.