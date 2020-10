Els favorits Francesc Guerra i Clàudia Galícia s'imposen a la VolCat 2020

La segona i última etapa de la VolCat 2020 no va oferir sorpreses ressenyables en la categoria Elit i Francesc Guerra i Clàudia Galícia van ratificar el seu domini pels senders i corriols anoiencs per on transcorre la popular prova de ciclisme de muntanya.

La VolCat 2020 es va tancar amb les victòries de tres ciclistes de les nostres comarques que complementen els triomfs del vilafranquí i de la torellonenca. Melcior Faja (Penya Ciclista de Navarcles) va ser el millor en la categoria Màster 40, mentre la parella integrada per Torralba i Lara (CC Fes Bici Igualada) es va imposar en la competició reservada per a duets de ciclistes masculins.



Preval el control de Guerra

El guanyador de la primera etapa va controlar en tot moment la segona, que va consistir en un autèntic technic track, és a dir, un recorregut conformat per senders i corriols d'escassa dificultat tècnica ideals per adquirir velocitat i completar els 47 quilòmetres amb rapidesa, tot i els 1.150 metres de desnivell positiu acumulat.

L'altíssim ritme que van imposar els millors ciclistes des de l'inici va propiciar que Roberto Bou (TBellès), Ever Alejandro Gómez (Olympia), Jorge Sánchez (MésBike) i Francesc Guerra (Buff Scott MTB) conformessin de seguida el pilot que dominaria tota la prova. El grup no es va fragmentar i els quatre es van disputar el triomf d'etapa a l'esprint. El bolivià Ever Alejandro Gómez va ser el més explosiu a la línia d'arribada, mentre Guerra sentenciava la general.



Domini aclaparador de Galícia

La superioritat de Clàudia Galícia (Megamo Factory Team) en categoria femenina encara va ser més evident. La ciclista de Torelló va utilitzar la mateixa estratègia que en la primera etapa. Galícia es va distanciar de les seves oponents durant els primers quilòmetres i després va administrar el seu avantatge. Va completar el recorregut en 2 h i 29'' exactes, 3' i 17'' menys que la segona a la línia d'arribada, Meritxell Figueras.

Melcior Faja (PC Navarcles) va repetir triomf en Màster 40 i, per tant, va ser el guanyador de la general, mentre que el segon lloc en l'etapa d'ahir de Torralba i Lara en duets masculins els va reportar, també, la victòria final a la VolCat.