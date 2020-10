Hamilton s'imposa a Nürburgring i iguala els triomfs de Schumacher

El pilot britànic Lewis Hamilton (Mercedes) va aconseguir aquest diumenge la victòria al Gran Premi d'Eifel, un triomf que li permet igualar els 91 aconseguits pel mític Michael Schumacher a la Fórmula 1, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (McLaren) va acabar en cinquena posició.

En un circuit emblemàtic com Nürburgring, l'anglès ascendeix un graó més en l'olimp del 'gran circ', després de desaprofitar la seva primera oportunitat fa dues setmanes a Sotxi per una sanció (el motiu va ser assajar dues sortides fora de la zona autoritzada per la FIA) . Ara, veu també com se li aplana el camí cap al seu setè Mundial, amb el qual també empataria a títols amb el kaiser.

El madrileny Carlos Sainz va completar una gran prova i es va beneficiar del caos regnant a partir de l'equador, acabant cinquè.