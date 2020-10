L'Asfe obté la Copa Bages davant el CB Vilatorrada

El sènior A de l'Asfe Sant Fruitós va vèncer el CB Vilatorrada per 16 punts en una final que es va trencar al segon quart, després d'un 25-10 de parcial pels locals. Després de marxar amb 20 punts de desavantatge als vestidors els jugador entrenats per Pep Ferré no van poder capgirar la gran feina dels amfitrions.

Que el Vilatorrada debuti aquest cap de setmana proper a Copa no va semblar motiu perquè els locals sortissin amb por, sinó just al contrari. Ambdós equips es van enfrontar la temporada passada a Primera Catalana i, ahir, la final de la Copa Bages del Grup A va tenir un únic equip sobre la pista a partir del segon quart: l'Asfe. Fins a 9 triples van anotar, per només un parell dels visitants (tots dos de Gerard Tejero, el més destacat amb 21 punts). L'encert en el tir exterior de l'Asfe es va sumar a un partit coral dels locals, on tots els jugadors que van jugar van anotar almenys una cistella. Un equip connectat i amb gana, que a més va fer gala d'una defensa impressionant al segon període, i va deixar el Vilatorrada amb només 10 punts. Del 36-28 es va passar al 49 28 en pocs minuts, i aquesta renta va ser massa important com perquè els jugadors de Ferré la poguessin capgirar en un segon temps més igualat.

Una de les claus va ser que el veterà pivot Micky Stobart va anotar només 9 punts després de ser el jugador diferencial davant La Salle. Molt bon treball defensiu d'un equip que segueix sent molt jove però que compensa la manca de veterania amb molta agressivitat. Ahir, els triples els van acompanyar i van poder aixecar la Copa Bages davant un Vilatorrada que no va poder mostrar el seu millor nivell.

Serà aquest cap de setmana quan per a tots dos comenci l'hora de la veritat.