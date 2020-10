El Martorell paga car la seva falta d'encert i segueix sense conèixer la victòria

El Martorell no va poder oferir una victòria als seus aficionats en l'estrena de la competició al Tor-rent de Llops. En un inici sense gaire acció ni oportunitats de gol, els locals van començar a atacar amb contundència la porteria del Mollerussa, encara que el bon posicionament defensiu del rival evitava que ho fessin de forma còmoda i clara. Els visitants aprofitaven les pèrdues dels martorellencs per sortir ràpidament al contracop, un aspecte que dominen a la perfecció. Al minut 35, en una jugada de tira línies, l'atacant del Mollerussa ha caigut dins l'àrea de Baquero, provocant un penal que s'ha discutit molt per part dels jugadors i el cos tècnic de l'equip local. Amb la pena màxima anotada, el Martorell arribava al descans perdent per la mínima.

A la represa s'ha mostrat un Martorell ambiciós que ha anat en tot moment pel partit. Semblava que l'entrada d'alguns jugadors des de la banqueta donaven més profunditat i velocitat a l'atac dels locals. Els del Baix Llobregat començaven a incomodar la defensa del Mollerussa, primer Saldaña amb un tir potent que Balagué va rebutjar amb complicacions, i després Arévalo amb un parell de jugades individuals, posaven la por al cos dels jugadors visitant.

L'equip d'Albert Nualart vivia els millors moments al terreny de joc quan en una jugada aïllada els visitants van colpejar de nou per situar el 0 a 2 i deixar pràcticament sentenciat el partit. El segon gol va suposar un cop molt dur per als locals, que veien com el partit era més proper al 0 a 3 que a l'1 a 2. Un Mollerussa més tranquil va tornar a jugar sense pressió, i va trobar els espais necessaris per sentenciar el partit, però Baquero s'hi va interposar per evitar que la diferència fos més àmplia. Els últims minuts van transcórrer sense gaire res a destacar, amb un Martorell sense forces que va pagar molt car la falta d'encert durant tot el duel.