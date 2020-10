En marxa la Quarta Catalana amb el retorn, després de tres temporades, de la Font dels Capellans

Aquest cap de setmana s'ha iniciat la nova temporada a la competició de Quarta Catalana. El club de la barriada manresana la Font dels Capellans, enguany ha pogut formar de nou un equip sènior després de tres temporada. La posada en escena no va ser de la millor manera, ja que la Font va perdre per 2-0 en la seva visita al camp del Pare Ignasi Puig (2-0). Ambdós equips van disputar un partit molt intens que es va acabar decantant en el tram final a favors dels locals. Un gol de Edder Garcia i un penal transformat per Cañadas van deixar els tres punts a casa. En el grup 1 el Montmajor va imposar-se a domicili amb el Sant Llorenç de Morunys (0-4) i es el primer líder. En el grup 2, el Sant Pau va golejar a casa contra el Castellbell i el Vilar (8-1) i ocupa el primer lloc en aquesta primera jornada