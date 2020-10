Nadal oposita al millor de la història després del seu tretzè Roland Garros

El manacorí Rafa Nadal ha fet encara més gran la seva figura al món del tennis, no només per conquerir el seu tretzè Roland Garros (va vèncer a el serbi Novak Djokovic per un rotund 6-0, 6-2 i 7-5) sinó per acostar-se al suís Roger Federer en número de Gran Slams, 20, una xifra que aspira ara a superar i avalat per la seva edat, competitivitat i motivació.

El triomf més que brillant d'aquest diumenge a París s'uneix als assolits en el mateix lloc el 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 i 2019, als quatre de l'US Open (2010, 2013, 2017 i 2019), als dos a Wimbledon (2008 i 2010) i al de l'Open d'Austràlia del 2009. Per la seva banda, el de Basilea té vuit Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012 i 2017), sis Opens d'Austràlia (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 i 2018), cinc US Open (2004, 2005, 2006, 2007 i 2008) i un Roland Garros (2009).

Fa més de 15 anys que el balear va assaborir el seu primer gran, a París, on ha llaurat una llegenda que ha estat vital per poder igualar al suís Federer, l'edat del qual, 39 anys, li fa més complicat poder allargar un palmarès que per moments semblava inassolible fins a la irrupció del de Manacor i de Novak Djokovic. Des d'aquest primer triomf a la capital francesa, només en dos anys, 2015 i 2016, el mallorquí no va ser capaç de guanyar cap gran eslam. Nadal va començar el recompte de gran eslams als 19 anys, mentre que Federer s'havia estrenat dos anys abans, a punt de complir-ne 23, a Wimbledon.