La Pirinaica s'emporta un treballat triomf a domicili contra el Joanenc

El Joanenc i la Pirinaica van disputar un partit intens que va concloure amb la victòria dels visitants. La primera part va començar amb un ritme força lent, els dos conjunts s'estudiaven sense prendre gaires riscos. Els manresans van sortir amb una pressió alta per tractar de dificultar la sortida de la pilota dels locals, mentre que el Joanenc tractava d'avançar cap a la porteria rival a través del joc combinatiu. El joc era molt físic i disputat, les defenses s'imposaven als atacs, i no es van veure gaires oportunitats de gol. Amb el pas dels minuts, el ritme del partit s'anava accelerant i els dos equips veien com podien acostar-se amb cert perill a l'àrea contrària, encara que ningú va estar prou encertat per trencar amb la igualtat inicial.

Ja a la segona part, l'expulsió del visitant Cabezas al minut 55, per doble targeta groga, va marcar el partit. El Joanenc va començar a dominar la possessió de la pilota i a gaudir de més oportunitats de gol, mentre que la Pirinaica es replegava per evitar que el seu rival trobés els espais necessaris per acostar-se amb perill a la porteria d'Armengol. Els locals van aprofitar la superioritat numèrica per tancar als vermells al seu propi camp, però els visitants també van gaudir d'alguna ocasió quan sortien ràpidament al contracop. A l'equador de la segona meitat el partit tenia un ritme trepidant, amb ocasions pels dos costats, però les bones actuacions dels dos porters van evitar que és desfés l'empat. A les acaballes del partit, en una ràpida transició la Pirinaica va provocar una perillosa falta al costat de l'àrea. Era una de les últimes ocasions del partit, i Carmona va ser l'encarregat d'executar el llançament directe, que va superar la barrera de jugadors locals per entrar per l'escaire i anotar l'únic gol del partit. Sense gaire temps per disputar-se el Joanenc ho va intentar a la desesperada, però l'àrbitre assenyalava el final del partit segons més tard.