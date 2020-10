El Solsona es deixa dos punts en el tram final del partit contra les Borges Blanques

El Solsona va mostrar una bona versió contra un bon rival com les Borges Blanques, tot i que no va poder sentenciar el partit i es va haver de conformar amb un empat. Els locals van començar el partit molt imprecisos i desorganitzats, a causa de la intensa pressió del Solsona, el que va permetre que els blaus disposessin de la primera oportunitat de gol en el segon minut de joc, encara que no va ser fins al minut 4 que Morell va aprofitar un desajust de la defensa local per fer el 0-1 en un tancar i obrir d'ulls. Amb l'avantatge al marcador, el Solsona va decidir endarrerir uns metres la seva línia de pressió, el que va permetre que les Borges Blanques imposés el seu ritme al partit, encara que no va tenir cap aspecte positiu. El bon posicionament defensiu dels visitants impedia qualsevol aproximament amb cert perill.

A la segona part es va veure un ritme més elevat. Els dos conjunts van gaudir d'algunes oportunitats per fer gol, la més clara dels locals va ser propinada per una imprecisió en la sortida de pilota del Solsona. Al tram final del partit, amb un Borges Blanques llançat a l'atac, els locals van aconseguir el gol de l'empat després que Barcons no bloquegés una pilota elevada i caigués als peus del davanter garriguenc per marcar a pler. Tot i el dur cop que simbolitzava el gol, el Solsona va aprofitar el poc temps que quedava per aconseguir de nou l'avançada en el marcador. En un llançament de corner, Parcerisa va rematar amb el cap de forma magistral la pilota, però l'estirada del porter local Xammar va impedir el que seria el gol de la victòria. Un punt que té un gust agredolç després d'anar al davant durant tot el partit.