L'anoienc Bernat Jaume cau a la primera ronda a Egipte

El Caire, capital d'Egipte, és una de les gran cites per a l'esquaix de l'any i és en un dels escenaris somiats per qualsevol jugador que juga el circuit. La pista central de vidre té com a rerefons les piràmides de Giza. El torneig és un del vuit més importants de calendari i reparteix prop de 600.000 euros en premis. L'igualadí Bernat Jaume va entrar a ultimíssima hora en el quadre principal i això li va permetre poder viatjar a la capital egípcia. El debut davant el local i 17è millor jugador del món, Mostafa Asal, no va ser del tot lluït, va caure en tres jocs.