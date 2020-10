L'esport català amateur i de base quedarà aturat quinze dies per la pandèmia

L'esport català no professional (categories territorials i base) s'aturarà quinze dies a causa de la pandèmia. Així té previst anunciar-ho demà el Procicat com una restricció més per aturar el creixement de casos positius els darrers dies a Catalunya. Es dona el cas que fins i tot algunes federacions, com la de bàsquet, encara no havien iniciat les seves competicions i tenien previst fer-ho aquest proper cap de setmana.

El que es pretén amb aquesta mesura és disminuir la mobilitat arreu de la geografia catalana, tenint en compte el gran nombre de desplaçaments que impliquen sobretot els campionats d'esport base. És molt possible que aquests dies sense lligues si que es permetin els entrenaments, encara que aquest extrem serà ratificat o desmentit avui mateix. En el cas del futbol, l'especialitat amb més llicències, va iniciar l'activitat federada fa dos caps de setmana.