El Barça supera el València de Jaume Ponsarnau (66-71)

La brillant defensa del Barça, amanida amb bones actuacions individuals de Ronald Smits, Àlex Abrines o Nick Calathes,van donar dimarts als blaugranes la victòria a la pista d'un València Basket a què li va costar obrir alguna escletxa en el mur del conjunt català, que va acabar enfadat amb els àrbitres després de perdre la seva primera partit a l'Eurolliga (66-71).

El partit va arrencar amb un trepidant duel anotador entre Bojan Dubljevic i Smits, un per dins i un altre per fora, de què va sortir una mica millor parat el València. Però quan semblava que els locals estaven en disposició d'obrir una petita escletxa la rotació el va frenar i el Barça, de la mà de Calathes, va poder fins i tot reduir el seu desavantatge (19-16, m.10).

Però el Barça, encara que va arribar a empatar amb un triple d'Abrines, no va culminar la remuntada perquè, tot i que Calathes va aconseguir descol·locar la defensa local, el progressiu retorn dels equips titulars va restablir el guió inicial.

La bona direcció de Guillem Vives va permetre als locals, en uns minuts finals plens d'errors per ambdós bàndols, arribar a la mitja part per dalt (35-33, m.20).

La gran defensa del Barça a la represa el va fer posar-se per davant per primera vegada de la mà del clarivident Calathes. Es va resistir el València amb accions individuals i un parell de contraatacs, després de millorar també enrere, que li van permetre aguantar uns minuts l'intercanvi de cops.

Però la sortida d'Abrines li va donar a l'Barça l'empenta final que necessitava per, mantenint la seva teranyina, fer-se amb el timó de l'enfrontament i obrir una petita escletxa que va posar a prova la fortalesa mental dels locals (44-52, m. 28).

Va demanar Ponsarnau un temps mort per intentar reconduir la situació però el parcial de 9-21 en el tercer quart va fer que els locals arribessin molt exigits a l'inici de l'últim quart. De fet, l'inici d'aquest parcial no va fer sinó incidir en la tendència (44-59, m.31).

El València es va agafar a la direcció de Van Rossom i a l'eficàcia de Kalinic per estrènyer una mica el marcador i treure alguna cosa la sensació d'impotència. Un triple més addicional de l'aler serbi va forçar un final més estret del que s'intuïa (60-66, m.38).

Però una antiesportiva d'Hermannsson i una possible falta d'Abrines convertida en servei de banda a favor del Barça, ambdues revisades i ambdues molt protestades, li van donar a l'València l'excusa que necessitava per perdre sense haver de fer massa autocrítica.

Fitxa tècnica:

66. València Basket (19 + 16 + 9 + 22): Vives (7), Prepelic (6), Kalinic (13), Williams (7), Dubljevic (13) -cinc titular- Marinkovic (3), Labeyrie (5 ), Van Rossom (6), Tobey (2), San Emeterio (3) i Hermannsson (1).

71. FC Barcelona (16 + 17 + 21 + 17): Higgins (10), Hanga (2), Smits (15), Claver (4), Davies (11) -cinc titular- Heurtel (-), Oriola (4) , Abrines (11), Kuric (-) i Calathes (14).

Àrbitres: Christodoulou (GRE), Majkic (ESL) i Laurinavicius (LIT). Sense eliminats.