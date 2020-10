La base del Manresa FS dona els seus fruits

El futbol sala de casa nostra va viure el cap de setmana una gran notícia amb el debut a la màxima categoria estatal del santjoanenc Carles Lavado, com a integrant de l'equip de l'Industrias Santa Coloma. Aquest jugador, format al Manresa FS, s'afegeix a dos futbolistes més que fa més temps que juguen a Primera Divisió com són Xavi Cols i Roger Bermusell, ambdós també sorgits dels equips inferiors del club manresà.

Lavado va tenir uns minuts al partit que els colomencs van perdre dissabte amb el Llevant per 2 a 4, corresponent a la segona jornada de lliga. De Sant Joan de Vilatorrada, Carles Lavado té 22 anys. De molt jovenet (de prebenjamí) ja va fitxar pel Manresa FS, tot i que unes temporades després va provar sort en el futbol, abans de tornar al Pujolet ja de cadet. Als quinze anys, amb el pas d'una temporada pel juvenil, ja va estrenar-se al primer equip del Manresa FS a Segona Divisió B, on es va erigir en una de les joves promeses del futbol sala bagenc. Un cop jugades cinc temporades al conjunt manresà, la primavera passada, i després d'una campanya atípica pel coronavirus, Carles Lavado va decidir canviar d'aires.

Una de les propostes que li van arribar va ser la de l'Industrias Santa Coloma, encara que inicialment per formar part del seu equip filial (Segona Divisió B com el Manresa FS). El santjoanenc va acceptar l'oferiment, pensant que podia ser una rampa de llançament cap a la màxima categoria estatal . I no ha tardat a arribar la primera oportunitat. L'entrenador colomenc, Javi Rodríguez, va donar uns minuts a Lavado en el segon compromís de la lliga.

Bermusell, de company



En principi, Lavado jugarà aquesta temporada al segon equip de Santa Coloma de Gramenet en una competició que ha de començar el dia 24 d'octubre. Això no vol dir que segons les necessitats del primer equip pugui tenir altres ocasions per demostrar la seva vàlua a Primera.

Precisament, també a l'Industrias Santa Coloma, en el seu cas com a jugador del primer equip, hi ha el manresà Roger Bermusell. A punt de fer 27 anys, va jugar al Manresa FS fins al 2015. A partir d'aquí es va moure per diferents equips (Castelldefels, Barça B, Betis i Imperial Wet) abans d'arribar a Primera Divisió amb el conjunt gallec O Parrulo de Ferrol (temporada 2018-19), abans de fitxar per l'Industrias Santa Coloma. Actualment està de baixa, recuperant-se d'una intervenció quirúrgica al peu esquerre.

Un altre manresà, Xavi Cols, ha fet aquest estiu un pas endavant en el futbol sala d'elit. Als 22 anys ha fitxat pel Viña Albali Valdepeñas, un club que malgrat que no té gaire experiència al màxim nivell del futbol sala, és un dels que ara mateix tenen més projecció (va quedar tercer a la lliga la temporada passada). Com Lavado i Bermusell, Cols va destacar en categories inferiors del Manresa FS (el va fitxar de la Joviat) fins que el va venir a buscar el FC Barcelona. Amb els blaugrana va jugar diversos cursos amb el seu filial a Segona Divisió i va arribar a debutar a Primera Divisió amb el Barça abans de ser fitxat pel Servigroup Peníscola, on ha jugat les dues darreres campanyes.

Povill, al primer equip del Barça



Hi ha encara un altre cas d'un jugador que ha estat en les formacions de base del Manresa que ha arribat a dalt. Es tracta de l'olesà Bernat Povill, que aquest estiu ha signat contracte per formar part del primer equip del Barça. En el seu cas, però, només va jugar una temporada al club manresà abans de fitxar pels blaugrana.

I qui té una trajectòria més dilatada a Primera Divisió és un component del primer equip del Manresa FS, el veterà Carles Corvo, que es manté en actiu als 38 anys. Abans de fitxar en la seva tercera etapa pel conjunt manresà va jugar a l'Industrias Santa Coloma. Abans també havia estat, entre d'altres, al Miró Martorell, el Gestesa Guadalajara, el RAM Lleó, el Talavera, el Ribera Navarra, el Jumilla i l'Al Rayyan del Qa