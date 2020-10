Igualada s'ha convertit per uns dies en la capital de l'atletisme català

L'Estadi Atlètic Municipal d'Igualada va ser el marc, fins dilluns, dels campionats de Catalunya absoluts i sub-23 d'atletisme. La instal·lació atlètica anoienca, a la remodelada pista sintètica, va acollir els atletes catalans capdavanters de les diferents especialitats, com Esther Guerrero, Abdessamad Oukhelfen, Javier Delgado, Cora Salas i un llarg etc.

Per la situació de pandèmia que s'està vivint, els campionats es van celebrar respectant unes estrictes mesures de seguretat, que han fet que a la pràctica la competició estigués reservada únicament als atletes i als seus entrenadors, i a un nombre reduït d'acompanyants, distribuïts en funció dels atletes participants de cada club.

En el transcurs de la primera jornada, el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, va fer un reconeixement al president de la Federació Catalana d'Atletisme, Joan Villuendas, per aquesta edició 100 dels campionats de Catalunya i també per la trajectòria de l'atletisme català, que, pel que fa a seleccions autonòmiques, és des de fa molts anys capdavanter a escala estatal.

Al mateix acte, Gerard Figueras també va fer entrega a l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i a la regidora d'Esports, Patrícia Illa, d'un altre record per l'impuls que aquesta ciutat dona i ha donat en els últims anys al món de l'esport.



Sis medalles per al CAI

Pel que fa a la competició en si, els representants del CA Igualada Petromiralles aconseguiren un total de sis medalles: 2 d'or, 3 d'argent i 1 de bronze i diversos llocs de finalista, assolint, el CAI, el setè lloc, amb 40 punts entre 57 clubs classificats. Va sobresortir les de Cora Salas, campiona de Catalunya en salt de llargada, amb un millor intent de 5,72 m. i de Naima Ait Alibou, campiona en els 1.500 llisos sub-23 i bronze absolut en la mateixa prova amb 4'49"78.

Lahcen Ait Alibou va ser subcampió en els 5.000 llisos amb 14'28"00, prova en què Riduan Boulbayem va ser onzè amb 15' 45'' 39. Eduard Fàbregas, atleta de l'Intec-Zoití d'Osca i entrenador del CAI, va ocupar el segon lloc en salt d'alçada amb 2,10 m; al mateix concurs, Hèctor Ramos va ser novè absolut i segon sub-23 amb 1,81 m. Nora Taher va ser quarta en triple salt (segona sub-23) amb un millor intent d'11,74 m. Theo Ruiz va ser cinquè en salt de perxa absolut, amb 4,30 m i Eduard Guzmán, sisè en els 200 llisos amb 22'' 89, i setè en els 100 llisos amb 11"44. Ramon Sánchez Piqué va ocupar la sisena plaça en el llançament del pes, amb un millor intent d'11,92 m i Josep M. Lagunas va ser setè en llançament de disc amb 32,97 m.



Dos ors per a l'Avinent

També va ser brillant l'actuació de la representació de l'Avinent Manresa en cls Campionats de Catalunya absolut d'atletisme viscuts al llarg d'aquest llarg cap de setmana a Igualada. Set medalles (2 d'or, 4 d'argent i un bronze) i cinc posicions de finalista va ser la gran recompensa que es van endur cap a la capital del Bages els seus atletes. Títols catalans que van assolir en la primera jornada la saltadora manresana Mònica Clemente, que va imposar en la final de perxa en superar el llistó sobre 3,80 m, i el quartet femení de 4x100 de l'entitat format manresana amb Meritxell Pujol, Mònica Clemente, Meritxell Tarragó i Laia Solà que van creuar primeres la línia d'arribada amb 49'' 54.

Subcampionats per a Marina Guerrero en la final dels 3.000 obstacles amb 10' 49'' 00, per a Meritxell Soler en els 5.000 llisos amb 17' 23'' 93, per a la llançadora Alba Estévez en disc amb 37' 05 m i per al saltador Ricard Clemente en perxa, que va superar els 4,80. La saltadora sub-16 Ona Bonet va enlairar-se fins al tercer esglaó del podi en altura amb 1,63 m. Van aconseguir posició de finalista (entre els 8 millors) Maite Marzo, quarta en els 400 tanques amb 1'07''13; Bethelhem Manzano, quarta en els 1.500 llisos amb 4' 52'' 55; Gemma Brisa, quarta en javelina amb 37,67 m; Mar Juárez, vuitena en 5.000 llisos amb 18'33"16; Guillem Pérez, vuitena en els 5.000 marxa amb 25' 58'' 64.

Per la seva banda, el navarclí Jordi Sánchez, del FC Barcelona, va obtenir el bronze en el concurs de javelina amb 64,32 m.