Josep Perarnau i Mercè Mas pugen al podi de l'estatal d'alta precisió a Avilés

Els tiradors del Club Tir Precisió Manresa van tenir una destacada actuació en el Campionat d'Espanya d'Alta precisió BR-50 celebrat a Avilés, a les instal·lacions del Club Tir Olímpic Ensidesa-Trasona, sota l'organització de la Federació Espanyola de Tir olímpic en les modalitats de varmint pesant, lleuger i sporter.

A títol individual, en varmint pesant, Josep Perarnau (CT Precisió) va aconseguir el subcampionat estatal amb 748,48 punts; Mercè Mas (CT Precisió) va ocupar la tercera posició amb 747,56 punts. La primera posició va ser per Rafael Morón amb 749,52 punts en una competició en la qual Josep Bertran (CT Precisió) va classificar-se 23è amb 734,23 punts. Per federacions, en varmint pesant, la Federació Catalana va quedar en primer lloc amb els tiradors del CT Precisió Josep Perarnau i Mercè Mas, i Paulino Mendoza amb una puntuació global de 2234,43, seguida de la Federació d'Astúries amb 2231,18 i de la Federació Valenciana amb 2221,19. Pel que fa a la classificació per clubs, en la mateixa modalitat, el CT Precisió Manresa va quedar en primera posició amb una puntuació global de 2230,27 punts, amb les puntuacions dels tiradors Josep Perarnau, Mercè Mas i Josep Bertran.

En varmint lleuger, novena posició d'Anna M. Herrera (CT Precisió) amb 736,33 punts; les tres primeres posicions van ser per a Fernando Rodríguez (Federació Catalana) amb 748,47 punts, Andrés Jiménez (Federació Valenciana) amb 747,39 i Andrés Cardona (Federació Valenciana) amb 746,42. Per federacions, la catalana va classificar-se segona amb Anna M. Herrera a l'equip.

D'altra banda, el CT Precisió va organitzar a les seves instal·lacions unes tirades socials en les modalitats de fusell, fusell avantcàrrega i pistola avantcàrrega, així com també RRTT estàndard, producció i producció òptic. Els primers classificats en cadascuna de les especialitats van ser: en fusell, Antoni Ballarà amb 247 punts; en fusell avantcàrrega, Josep Costa amb 72;, en pistola avantcàrrega, Jesús Alonso amb 74; en RRTT estàndard, Esther Gonell (sènior A) amb 39,12 i Salvador Roura (veterà A) amb 95,73; en RRTT producció, Alfonso M. Cabrera (sènior A) amb 86,52 i Fernando Iglesias (veterà A) amb 100; i en RRTT producció òptic, Joan X. Corbalán amb 100.