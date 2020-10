L'esport català no professional quedarà aturat quinze dies per evitar la mobilitat

Totes les competicions esportives no professionals (territorials i de base) d'àmbit català s'aturaran dos caps de setmana. Així té previst anunciar-ho avui el Procicat, com una restricció més per aturar el creixement de casos positius de coronavirus els darrers dies a Catalunya. Els equips podran seguir fent els seus entrenaments amb normalitat, aplicant les mesures i protocols ja establerts.

L'objectiu del Govern català a l'hora de prendre aquesta mesura (que haurà de validar un jutge) no és cap altre que evitar la mobilitat. En una reunió feta ahir mateix entre les federacions esportives catalanes i el secretari general de l'Esport de la Generalitat, Gerard Figueras, aquest va explicar que «un dels motius de l'empitjorament de les dades de contagis es produeix perquè els caps de setmana hi ha una important mobilitat fora dels municipis que incrementa molt el risc».

Tot i que els detalls de l'aturada s'han de conèixer avui, sembla que no implicarà les competicions de caràcter estatal com ara la Tercera Divisió de futbol, de manera que el CE Manresa i el CF Igualada podran iniciar diumenge la lliga (caldrà veure si amb públic o a porta tancada); també el Manresa FS tindrà ocasió d'estrenar la Segona Divisió B de futbol sala el dissabte 24 d'octubre davant el Mataró al Pujolet. En el cas del bàsquet caldrà veure quines competicions entren en joc. És molt possible també que el CB Artés pugui començar el seu camí per la lliga EBA, la seva nova categoria. Lògicament el Baxi podrà seguir la seva participació a la lliga Endesa com a competició professional. En hoquei patins també continuaran la competició els dos equips igualadins a l'OK Lliga.

Davant d'aquesta situació, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), i en concret el seu president, Gerard Esteve, ha comentat que «hem de deixar clar i ser contundents que l'esport no és el problema. Hem tingut casos, però hem actuat per garantir la traçabilitat i hem aplicat tots els protocols. Sigui com sigui, som conscients de la situació que estem vivint i ho acceptem amb resignació. Si en quinze dies no ha millorat la corba, hauríem de poder obrir la competició federada».

També la Federació Catalana de Futbol, la que té més llicències a Catalunya, va emetre un comunicat que assenyala que «atenent les dades, la incidència global d'ajornaments per motiu de la covid-19 ha estat molt petita. De fet, la FCF ha organitzat i autoritzat més de 17.500 partits des de l'inici de la temporada 2020/21 el passat dia 1 de setembre entre amistosos i oficials. De partits federats, dels 1.134 programats n'han estat ajornats 63 en dos caps de setmana».