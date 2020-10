El CAM va ser el millor en els catalans de relleus de promoció

L'Avinent Manresa va encapçalar el caseller de medalles dels Campionats de Catalunya de relleus en les categories de promoció celebrat a Granollers. Els manresans van pujar set cops al podi amb tres ors, dues plates i quatre bronzes.

Títols per a les formacions masculines sub-16 en els 4x100 (Biel Cirujeda, Adrià Garcia, David Pérez, Martí Serra) amb 45'' 68 i 4x300 (Biel Cirujeda, Adrià Garcia, Joan Homs, David Pérez) amb 2' 30'' 96. I per a la formació femenina sub-14 de 4x80 (Jenay Hernández, Lucía Molina, Carla Rovira, Queralt Vallbona) amb 43'' 08. Subcampionats catalans per a la formació femenina sub-14 de 4x200 (Lucía Molina, Sira Salas, Jenay Hernández, Queralt Vallbona) amb 1' 53'' 63 , i per la formació masculina sub-14 de 4x200 (Armand Hernéndez, Oriol Massaneda, Pau Llobet, Nil Trulls) amb 1' 49'' 80. Quatre bronzes catalans a càrrec de les formacions masculina sub-14 de 4x200 (Oriol Massaneda, Oriol Renalias, Armand Hernández, Nil Trulls) amb 42''06, la femenina sub-12 de 4x60 (Raissa Garcia, Vinyet Pujol, Maria Padilla, Abril Vallbona) amb 36'' 67, la masculina sub-12 de 4x60 (Pol Cirujeda, Dumitru Croitor, Marc Cervera) amb 35'' 44, i la masculina sub-12 de 3x600 (Marc Cervera, Bernat Vall, Pol Cirujeda) amb 5' 58 ''25. Quarta posició de les noies sub-12 en els 3x600 (Maria Padilla, Vinyet Pujol, Abril Vallbona) amb 6' 11'' 90; la cinquena de l'equip masculí sub-10 en 4x60 (Pol Fernández, Arnau Rovira, Àlex Mora, Arnau Delgado) amb 39'' 91; i la desena del combinat femení sub-10 de 4x60 (Ona Trulls, Queralt Garcia, Júlia Planas, Safae Kahia) amb 4''37.

Per la seva banda, l'equip sub-16 femení del CA Igualada Petromiralles/Jocnet es va proclamar campió de Catalunya en 4x300 (Carla Bisbal, Mar Buchaca, Andrea Gil i Núria Moix) amb 2' 53'' 88. Les sub-16 femení de 4x100 eren quartes amb 52''43 (Mar Buchaca, Andrea Gil, Clàudia Giménez i Laia Guzmán).