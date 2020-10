La selecció estatal de Clàudia Pons perd en un amistós jugat a Portugal

La selecció espanyola femenina de futbol sala, entrenada per la baganesa Clàudia Pons, va perdre ahir davant de la de Portugal per 4-3 en el segon amistós disputat entre tots dos conjunts en 24 hores, en un duel que es va jugar al pavelló Quinta dos Lombos de Carcavelos, en territori lusità.

L'equip espanyol, que el dia anterior havia empatat a tres gols, no va poder salvar la situació en aquesta ocasió després d'haver remuntat un momentani 2-0, gràcies a les anotacions d'Irene Samper i Ana Luján, que van anul·lar els aconseguits per Jenny i Raquel Santos. Fins i tot es va arribar a avançar en el marcador, amb un encert de la debutant Irene Córdoba, però Janice va tornar la igualtat, Espanya no va aprofitar les seves arribades i Ana Azevedo va sentenciar el duel.