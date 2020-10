Toni Bou no pensa en la retirada «mentre encara pugui ser competitiu»

Pocs dies després d'assegurar el catorzè títol mundial a l'aire lliure, 28è si hi comptem els indoor, Toni Bou manté el discurs de les últimes temporades. Tot i que queda lluny el 2007, any en què va començar a guanyar campionats, i ja en tingui 34, afirma que «mentre segueixi sent competitiu és molt difícil baixar de la moto», tot i que sap que «aquest moment arribarà».

A Bou se li fa complicat «pensar que ho deixaré tal any o tal altre. Penses que passarà quan no em vagin bé les coses i no vulgui seguir competint. Però sí que m'agradaria continuar vinculat a aquest esport, seguir treballant amb l'equip, fent evolucionar la moto i treballant amb joves pilots perquè aconsegueixin els mateixos èxits que jo, perquè aquest esport és la meva vida».

No es veu, però, fent com Laia Sanz i disputant un Dakar. «És una competició de velocitat i hi ha un risc molt, molt alt. He estat durant tota la meva carrera esportiva en una disciplina que no té un risc gaire alt perquè no hi ha velocitat. Fer-lo com a aficionat pot ser una gran experiència, però en el Dakar actual els altres pilots et diuen que en gaudeixen poc perquè van tot el dia assumint un risc altíssim. N'he parlat amb la Laia i m'ha comentat que cada cop és més perillós, per això no m'atrau».



En enduro, podria ser

En canvi, Bou no tanca la porta a la pràctica d'altres disciplines com el motocròs o l'enduro extrem. «Soc agressiu i m'agrada el risc, sempre que m'aporti més que el Dakar, per exemple. Si fos capaç de tenir un bon ritme fent motocròs, segur que m'agradaria molt. El risc el controles més, no com en el Dakar, en què si et despistes pots tenir un accident com el de Paulo Gonçalves aquest any, que segur que no devia arriscar gaire perquè era el seu últim any»

En aquest sentit, i tenint en compte que és complicat que hi hagi mundial en pista coberta, en cas que no pugui entrar públic als pavellons, es podrien valorar altres especialitats. «No ho havia pensat, però potser sí que podria fer alguna cursa d'enduro. Si Honda em planteja la possibilitat de tenir una moto i de poder-me entrenar en podríem parlar i, per què no, fer-ho. Però sobretot en pla de diversió, no en pla de competició, per estar més actiu durant aquest mesos». De moment la seva ambició en el trial «continua alta, tot i que és més fàcil quan les coses van bé».