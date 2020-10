Queda suspesa definitivament l'edició del 2020 del Festival 4x4 de Les Comes

Tot el moviment que comporta el festival 4x4 de Les Comes no tornarà fins d'aquí a uns mesos

La matinada passada es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de covid-19 en el territori de Catalunya, amb una durada inicial de 15 dies. Les Comes 4×4 Festival, que inicialment s'havia d'haver celebrat el 13-14-15 de març de 2020 havia posposat la seva celebració pel darrer cap de setmana d'aquest mes d'octubre, concretament per el 30-31 octubre i 1 de novembre de 2020. Noves dates que a partir d'ahir coincidirien amb el període d'aplicació de les mesures de contenció d'obligat compliment.

L'Organització de les Comes, en tot moment, ha tingut la intenció de dur a terme aquest esdeveniment i fer-ho en compliment de la normativa i les mesures de seguretat exigides per evitar la propagació del Covid-19. Per a això, es va renovar totalment el procés d'acreditació dels assistents, es van ampliar les zones d'acampada i de trànsit de persones per garantir les distàncies de seguretat, es van limitar els aforaments en les zones de restauració, es va modificar el sistema de pagament a tot el recinte, es va limitar l'accés de forma exclusiva als "participants amb vehicle" i un màxim de 5 persones per família, tancant l'esdeveniment per a la resta de visitants i a el públic i tot de mesures que tenien l'objectiu de permetre la celebració d'aquesta complicada edició de 2020.

Així i tot, malgrat tots els mesos de treball, les inversions en material de desinfecció i seguretat i tots els nous sistemes d'organització, les últimes restriccions vigents a partir d'avui impossibiliten a l'Organització la realització de l'esdeveniment, amb tots els perjudicis que això comporta. L'edició del 2020 queda finalment cancel·lada, amb l'esperança de poder reprendre l'activitat durant l'any 2021. I, encara que la intenció de l'organització és celebrar l'esdeveniment en les dates habituals (març 2021), la realitat és que encara no es pot confirmar res.

La política de cancel·lació ha permès en tot moment, la devolució del 100% de la inscripció, si així ho desitjaven els participants. A partir d'ara, totes aquelles persones que vulguin sol·licitar la devolució poden fer-ho fins l'1 de novembre de 2020, emplenant el formulari que trobaran a la web www.lescomes4x4festival.com

D'aquesta manera, totes les persones que el 2 de novembre no hagin realitzat la cancel·lació de la seva entrada obtenen directament, una inscripció per a la propera edició de 2021. L'Organització vol expressar el seu agraïment a totes les persones i empreses que han confiat en l'esdeveniment fins a l'últim moment i, lamenta els perjudicis que tots hagin pogut patir.

Per tal de solucionar qualsevol dubte o qüestió sobre l'esdeveniment, l'organització posa a disposició dels interessats el seu e-mail info@lescomes4x4festival.com des del qual els atendran amb la major rapidesa possible.