El CE Manresa i els dos equips del CF Igualada debuten a la lliga

Les restriccions per lluitar contra la covid-19 no afecten l'arrancada de les competicions d'abast estatal. Així, els primers equips masculins del CE Manresa i del CF Igualada jugaran els partits corresponents a la primera jornada de la Tercera Divisió i de la Primera Estatal femenina.

El CE Manresa tindrà l'estrena a casa, demà a les 12 hores davant el Castelldefels, un clàssic de la Tercera Divisió. Hi podran entrar els socis o els que es facin socis el mateix dia. El CF Igualada es desplaça, també demà, al camp de la Muntanyesa, equip que, entrenat per Dani Andreu (ex CE Manresa), debuta a Tercera després de l'ascens el curs passat (12 h).

I la formació femenina del CF Igualada obrirà la Primera Estatal rebent a Les Comes el Girona (demà, 12.30 h a porta tancada). En aquesta categoria d'àmbit estatal també hi juguen l'Osca, el Saragossa B, el Son Sardina, el Balears, l'Europa, el Sant Gabriel, el Levante las Planas, el Riudoms, el Terrassa, el Vic Riuprimer, el Collerense B i el Pallejà.