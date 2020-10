Koeman marca territori davant de Griezmann abans de visitar Getafe

El tècnic del FC Barcelona, Ronald Koeman, va assegurar ahir que «l'entrenador mana i el jugador ha de treure el màxim rendiment quan jugui», amb referència a la crítica no gaire oculta que li va dedicar el francès Antoine Griezmann, després del partit amb la seva selecció a Croàcia, per no situar-lo en la seva posició al camp.

Griezmann va dir que el seleccionador, Didier Deschamps, sí que sap on l'ha de posar i això li dona confiança. Segons Koeman, «tothom té dret a dir coses. Ahir vaig parlar amb Antoine sobre el seu rendiment i posició i li vaig dir que jo sempre busco el millor per a l'equip, i al final decideixo jo». S'espera que Griezmann jugui avui en la visita del Barça al Getafe, en el partit que representa la tornada a la lliga després de l'aturada pels partits de seleccions.

Segons Koeman, Griezmann juga en una posició «en què ja va jugar contra nosaltres [els Països Baixos] amb la selecció». Va explicar que «juga gairebé com a interior, però també pot fer-ho com a 9 o com a 10».

Per al partit d'avui, el tècnic neerlandès tindrà problemes amb el lateral esquerre, ja que no disposarà de Jordi Alba, ni de Junior, però tindrà Sergiño Dest jugant a cama canviada. L'entrenador es va congratular «de tenir-lo aquí. El sistema de joc del Barça no és gaire diferent del de l'Ajax i és bo que no hagi anat amb la selecció i l'haguem tingut aquí. És el futur del Barça».

Sobre l'adversari d'avui, «no comparteixo les queixes de l'any passat de l'Ajax [rival a la Lliga Europa] sobre el seu estil de joc. Cadascú busca el màxim rendiment per al seu equip i l'entrenador del Getafe, Bordalás, ho està fent. És l'àrbitre qui ha de marcar la línia» damunt del terreny de joc.