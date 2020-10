«La nostra proposta és la d'un equip amb caràcter, amb gana i amb empenta»

El tècnic afronta el debut oficial amb el conjunt bagenc després d'una pretemporada sense derrotes en què l'equip ha deixat molt bones sensacions de cara a la lliga de Tercera

Després de diferents experiències en futbol de formació, en els juvenils del mateix CE Manresa i del Gimnàstic, entre altres, Ferran Costa s'estrena en competició com a entrenador d'un primer equip –l'any passat va ser l'ajudant de Xavi Molist al Terrassa, equip que va fer el play-off d'ascens a Segona B. Costa dirigirà un CE Manresa molt canviat respecte del de la temporada quan va defensar amb èxit la Tercera Divisió, tot i l'aturada precipitada de la competició per la covid-19. L'equip blanc-i-vermell s'enfronta demà al Castelldefels al Nou Estadi (12 h). Precisament, Ferran Costa (26 anys) és de Castelldefels però fa tres anys que resideix a Manresa.



La pretemporada del CE Manresa ha estat profitosa, amb sis triomfs i cinc empats. S'han aconseguit els objectius?

Des del primer moment, el nostre interès és aconseguir un equip amb caràcter, amb gana, amb empenta, i considero que en els onze partits que hem disputat, això ha quedat reflectit. Els jugadors van començar la pretemporada amb bona forma després de seguir la nostra planificació, i això va fer que els entrenaments fossin de qualitat des del primer dia. Els vam inculcar que en els enfrontaments de preparació, malgrat no haver-hi punts en joc, s'havien de treballar igualment. Hem jugat diferents tipus de partits, amb rivals de diferents característiques i, en general, hem competit molt bé. Penso que arribem preparats a la primera jornada de competició.

En què pot millorar aquest nou CE Manresa?

L'equip té marge de creixement i de millora en totes les facetes del joc, tot i que estem parlant d'un conjunt equilibrat. Hem tingut un bon rendiment a pilota parada i potser sí que és cert que en algun partit ens ha faltat ser més eficients de cara a gol.

El primer partit de lliga a casa. Això és bo o és dolent?

La veritat és que tant m'és estrenar-me a casa o a fora mentre ens deixin jugar a futbol i competir. A la pretemporada hem demostrat ser competitius en tots els camps. Rebem el Castelldefels, l'equip de la meva ciutat, i això és una motivació més.

El Castelldefels, un rival dur per començar.

És un equip consolidat a la categoria, amb un entrenador, Miki Carrillo, que coneix molt bé la Tercera Divisió. El Castelldefels s'ha reforçat en totes les seves línies, sap a què juga i té els mecanismes apresos per generar perill. Un partit molt exigent, sense dubte.

Al llarg de la pretemporada tots els jugadors de la plantilla del CE Manresa han tingut minuts. Pel seu rendiment, deu tenir molts dubtes per fer la primera alineació?

Tenim 22 jugadors i només 18 entraran en la convocatòria. Això sí que em sap greu, perquè tots es mereixen ser-hi i jugar. El CE Manresa no és un equip d'onze futbolistes. Tots poden formar part de l'onze titular i a ben segur que tots tindran el seu moment. Dependrà del tipus de partit i de l'estat de forma de cadascun.

La pandèmia incomoda?

La veritat és que és un tema molt complexe. En tot cas, nosaltres som uns afortunats de poder treballar en el que més ens agrada. Hi ha coses que són controlables en el dia a dia, i altres que no ho són. I la pandèmia és una d'aquestes. Només podem ser molt curosos en seguir els protocols que hi ha establerts.

Quin és l'objectiu del primer equip del CE Manresa per aquesta temporada?

Hem de treballar des de la il·lusió i intentar guanyar cada partit, gaudint de la temporada. Després ja s'anirà veient on som en cada moment. Els reptes a llarg termini no tenen gaire sentit, i menys aquesta temporada, amb una competició diferent, amb subgrups i diverses fases, tenint en compte que els punts de cada partit tenen més valor.

Segons s'ha pogut veure a la pretemporada, es preveu una competició molt igualada a Tercera Divisió.

Aquesta categoria ja és això històricament. Potser en algunes temporades concretes equips com el Llagostera i l'Hospitalet es van escapar per dalt a la classificació, però normalment hi ha molt equilibri. El format dels subgrups ho fa tot més difícil, malgrat que es divideixen les forces

És dels que considera que tenir una bona arrancada és clau?

Començar amb inèrcia positiva és molt important en una competició en què hi ha jornades de descans, que hi haurà partits suspesos per la covid-19, etc. Nosaltres hem de tenir una identitat clara en un intent d'aconseguir regularitat.