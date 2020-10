El Ferencváros hongarès vindrà líder al Camp Nou

? El Barça s'estrenarà a la Lliga de Campions 2020-21 rebent el Ferencváros hongarès al Camp Nou, en un enfrontament sense públic segons ha determinat el Govern català. Els hongaresos vindran al feu blaugrana com a líders de la seva lliga després de vèncer divendres el Kisvarda per 0 a 2, amb gols del brasiler Ismael Da Silva Barbosa (min 67) i de Karasyuk en pròpia porteria (min 89). El Kisvarda, que aspirava a ocupar la primera posició, no va poder superar el vigent campió, que va aprofitar les dues ocasions que va tenir.