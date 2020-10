La teranyina del Getafe ofega el Barça

Un Barça discret va perdre el primer partit de lliga al camp d'un Getafe que va treballar de valent per la victòria. Els blaugrana van iniciar el seu duel al Coliseum Alfonso Pérez coneixedors de l'ensopegada del Madrid davant el Cadis. Per tant, els tres punts a Getafe haguessin igualat blancs i blaugrana una setmana abans del clàssic al Camp Nou, i amb la Champions pel mig. Però no ho van aprofitar.

Ronald Koeman va donar una oportunitat, d'entrada, a Ousmane Dembélé i a Pedri (17 anys) en detriment d'Ansu Fati i Coutinho, ahir a la banqueta. La resta, els més o menys habituals, tot i que amb Neto i Dest pels lesionats Lenglet i Jordi Alba. Malgrat els canvis, el dibuix tàctic no va variar gaire, amb dos pivots, Busquets i De Jong, i quatre jugadors davant completament ofensius, capitanejats per Messi, que va sortir a l'onze titular malgrat haver jugat aquests dies passats amb la selecció del seu país. També hi era Griezmann, ahir com a fals 9, tenint en compte precisament la reclamació que va fer aquesta setmana el francès respecte a la seva posició sobre el terreny de joc després de marcar amb França.

En els primers minuts, cap dels dos equips va imposar el seu domini i les arribades d'uns i altres a l'àrea contrària eren avortades abans d'arribar el perill real. El primer quart d'hora va passar amb una gran lluita al mig del camp.

El primer xut perillós va anar a càrrec del local Maksimovic, que va rebre una assistència dins de l'àrea; la seva volea va anar molt centrada i Neto va aturar sense dificultats (min 18). Un minut després, com si els dos equips haguessin despertat en atac, va ser el Barça qui va posar en dificultats la porteria defensada per Soria; i és que Leo Messi va xutar al pal com a culminació d'una bona jugada a la frontal del jove Petri.

Tot i no dominar, el cert és que el Getafe no permetia al Barça jugar com en ell és habitual, malgrat que el partit es mantenia completament obert. En una acció de contracop, i amb una bona triangulació entre Dembélé i Petri, aquest va assistir Griezmann qui, sol davant Soria, va xutar als núvols amb la cama dreta, a la mitja hora de joc. En el tram final de la primera part, el Barça va manar més sobre el terreny de joc amb una gran personalitat de Petri i alguns centellejos de Dembélé i de Dest; el Getafe, sense renunciar a l'atac, va haver d'estar més pendent de defensar. Al minut 41, Messi va disposar d'un llançament de falta directa força llunyana però la pilota, molt tova, va anar a les mans de Soria. Amb l'empat inicial es va arribar al temps de descans.



Penal en contra a la represa

El segon temps va començar com va acabar el primer, amb més iniciativa del Barça malgrat no trobar el camí del gol. En canvi, en una acció aïllada a l'àrea dels catalans, De Jong va arribar tard a rebutjar una pilota i va trepitjar Djené, acció considerada pel col·legiat Soto Grado, com a pena màxima, que no va desaprofitar Mata per anotar l'1 a 0 al minut 55. Amb el marcador en contra, Koeman no va tardar a reaccionar amb dos canvis; va fer entrar Ansu Fati i Coutinho en el lloc de Dembélé i Pedri. Al minut 63, falta lateral executada per Messi amb rematada de cap massa alta de Piqué. Els blaugrana no es trobaven còmodes amb el pany i forrellat plantejat pel Getafe a partir de l'1 a 0. Els minuts passaven i el Barça, amb presses, no aconseguia trenar jugades amb superioritat, tenint en compte el destacat treball defensiu local, que anul·lava els homes de més perill del seu rival com ara Messi. I, en el tram final, millors ocasions del Getafe. Neto va evitar el segon local a un xut de Cucurella (min 79); al 82, Cucho va xutar al travesser i ell mateix, sol davant Neto, va desaprofitar una altra gran ocasió xutant alt (min 88).