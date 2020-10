Un Barça sense defensa perd la imbatibilitat amb el campió

El TD Systems Baskonia va derrotar amb claredat el Barça per 82-71 i va infligir, d'aquesta manera, la primera derrota a la lliga al conjunt blaugrana, ahir de rosa. El campió de lliga va escombrar en la segona meitat, sobretot en un tercer quart en què va clavar 31 punts als barcelonistes, que van estar malament en defensa i gairebé pitjor en atac, amb errades en tot tipus de llançament i sense opció de lluitar per la victòria fins al final.

El conjunt de Jasikevicius va aguantar en els primers vint minuts i va anar al descans guanyant per un punt (39-40). Però el tècnic lituà ja va avisar al descans que els seus homes estaven anotant, però no estaven defensant, i tan aviat com el Baskonia es va posar les piles i va ser pacient en les dues cistelles, es va escapar per més de deu punts en el marcador fins al 70-58 al final del quart. Els punts de Polonara i Giedratis van ser els que van fer mal, a part de la direcció de Vildoza, i el Barça, al qual li tornava a faltar Mirotic, a part de Claver, no va donar rèplica. Heurtel va anotar 15 punts i Davies va arribar als vint de valoració, però no van ser decisius. Després del xoc, Jasikevicius, molt enfadat, explicava que «no pot ser que no defensis. Mentre anotes ho vas dissimulant, però hem tingut molt mala actitud i no tenim l'excusa del cansament perquè nosaltres vam jugar dijous i el Baskonia ho va fer divendres».



El Betis perd abans del Congost

El proper rival del Baxi a la lliga, el Coosur Betis, arribarà a Manresa després d'una altra derrota a la competició, la quarta del curs, contra un rival directe com el Movistar Estudiantes (80-81). Els verd-i-blancs van dominar la part central de l'enfrontament, però en l'últim quart l'Estudiantes es va escapar de fins a tretze punts (60-73). Quan tot semblava decantat, el Betis va fer una gran remuntada i una antiesportiva li va donar l'última possessió amb dos segons al davant. Però l'intent d'alley-hoop cap a Tobias Borg va xocar amb el tap d'Avramovic. El base dels visitants Roberson, amb vint punts, va ser el màxim anotador de l'enfrontament.

En els altres dos partits d'ahir, el Casademont Saragossa va derrotar l'UCAM Múrcia per 98-86, amb 17 punts del local Ennis i 20 del visitant Frankamp, i l'Unicaja va guanyar a la pista de l'Herbalife Gran Canària per 80-84 amb 23 punts de Brizuela, que van fer inútils els 18 d'Albicy i de Costello.

La jornada va quedar escapçada per l'anul·lació del duel que havien de jugar el Retabet Bilbao i el Reial Madrid. El positiu per coronavirus del blanc Fabien Causeur en va ser el responsable. El partit es jugarà el 4 de novembre. El Madrid encara ha de recuperar un partit ajornat contra l'Obradoiro, previst per a demà.