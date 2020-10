El Castelldefels mostra la duresa de la lliga

Els experimentats diuen que els partits de lliga són molt diferents dels de la pretemporada. A la competició oficial costa més tirar endavant les confrontacions. Hi ha tres punts en joc i, per tant, més pressió. El nou CE Manresa iniciava la competició de Tercera Divisió després d'acabar imbatut el calendari d'enfrontaments de preparació, i havent donat una molt bona imatge. Doncs ahir, l'equip dirigit per Ferran Costa no va tenir el seu millor matí i va caure derrotat per un Castelldefels que va jugar les seves cartes, afavorit per un gol molt matiner, al minut 5, a la sortida d'un córner.

En l'arrancada del matx, cap dels dos equips tenia el control de la situació. En una de les primeres accions, un llançament de cantonada molt discutit pels jugadors manresans, per una suposada infracció d'un jugador visitant, va propiciar el primer i únic gol, obra de Marimon amb un cop de cap picat dins l'àrea que va sorprendre el porter Marc Vito.

Amb el 0 a 1 en contra, el CE Manresa es va despertar d'uns primers minuts descontrolats. Izan Checa va fer un cop de cap massa tou a una centrada de Toldrà des de la banda dreta (min 12). Els manresans s'entonaven, però el Castelldefels no renunciava a l'atac amb ràpids contracops ben dirigits per Pedro Bilbao. Malgrat el domini local, les ocasions clares de gol no sovintejaven a la porteria defensada per Romero. Al minut 24 ho va provar Toldrà després d'una bona jugada trenada pels jugadors del CE Manresa, però el seu xut va anar a fora per ben poc. Al minut 28 es va haver d'aturar el joc per una topada entre Noah i el central del Castelldefels Marimon; els dos futbolistes van rebre un cop al cap, però després de ser atesos van poder tornar al terreny de joc. Fins al descans, intents infructuosos en atac dels manresans. En canvi, en una acció molt aïllada dels visitants, Aitor Serrano va xutar al travesser, poc abans del descans (min 42), en uns darrers minuts bojos.



Dificultats en la creació

A la represa, el Castelldefels va endurir la seva defensa gràcies a la permissivitat d'un col·legiat que a mesura que avançava el partit anava traient cada cop més de polleguera els manresans. Els de Ferran Costa van intensificar la seva pressió i dominaven la zona ampla del terreny de joc però sense profunditat. Al minut 77, una falta indirecta a favor del CE Manresa va acabar amb un xut ras d'Izan Checa a les mans del porter Romero. Els locals hi posaven moltes ganes però eren insuficients per doblegar la ferregosa defensa visitant, que no va deixar entrar en joc els jugadors ofensius blanc-i-vermells (ara vermells).

Si estava sent qüestionat l'àrbitre Alejandro Aguayo Prieto fins llavors, encara ho va ser més en els darrers minuts després d'assenyalar un penal molt justet a favor del Castelldefels (min 90), i que Josa va desaprofitar, en ser aturat el seu llançament per Vito. Els quatre minuts afegits es van fer curts per a un CE Manresa que jugava a la desesperada.