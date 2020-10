Costa: «Hem fet un partit seriós en el qual hem buscat en tot moment la victòria»

Ferran Costa s'estrenava en partit oficial com a primer entrenador d'un equip de Tercera Divisió. La temporada passada va ser segon al Terrrassa. El resultat va ser negatiu perquè «ells han marcat un gol i nosaltres hem estat incapaços de fer-ho. Aquest és el resum simple, però considero que hem fet un partit seriós en el qual hem buscat en tot moment la victòria, malgrat no aconseguir-ho. Crec que aquest és el camí. La segona part hem jugat al camp del Castelldefels amb seriositat i il·lusió. No considero que hi hagi hagut precipitació tot i anar amb el marcador en contra», comentava després del partit Costa, i va afegir que «nosaltres som conscients de les dificultats d'aquesta categoria i de cadascun dels partits, però reitero, penso que ens trobem en el camí correcte per aconseguir tirar endavant el projecte. No ens agrada perdre, és cert, però comença una setmana nova per preparar un nou partit».

Va ser molt criticat l'àrbitre Aguayo Prieto. Sobre això, Ferran Costa va dir que «en les jugades més dubtoses, per dir-ho d'alguna manera, no hem sortit afavorits. Això al marge, crec que un àrbitre hauria de saber llegir millor un partit i considerar què vol fer cadascun dels equips, jugar a futbol o dedicar-se a destruir».