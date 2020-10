Exactament igual que fa dos anys i molt millor que en l'inici de la tardor passada

La victòria del Baxi Manresa a la pista del Fuenlabrada el deixa amb el cinquanta per cent de victòries i de derrotes, tres i tres, la qual cosa significa un bon inici per a un conjunt que cal no oblidar que té la permanència com a màxim objectiu i que afrontava l'inici de curs amb moltes novetats a la plantilla. El rendiment és molt superior al de l'inici de la temporada passada, quan en aquest moment de la competició l'equip de Pedro Martínez només havia guanyat un partit de sis jugats i estava en plena plaga de lesions.

Curiosament, el moment és exactament el mateix del de fa dues temporades, amb Joan Peñarroya a la banqueta, quan el Baxi va vèncer en tres enfrontaments i tots tres també van ser a fora.

Així, aquell equip, que quedaria fora de la Copa per la condició de local de l'Estudiantes i que es classificaria per al play-off, va caure a casa contra el Barça, el Joventut i l'Unicaja, però va guanyar a les pistes de l'Estudiantes, del MoraBanc Andorra i de l'UCAM Múrcia. Si haguéssim de fer una projecció cap al futur, l'equip manresà va guanyar el setè partit, a casa contra el Gran Canària, al mateix escenari que jugarà dissabte davant del Coosur Betis, tot i que ara sense públic a la graderia. La ratxa a domicili ja no es va mantenir, perquè el quart partit a fora es va perdre a València. En aquesta ocasió, el proper desplaçament del Baxi serà a una altra pista molt difícil, la del TD Systems Baskonia, vigent campió de la lliga Endesa.

Almenys en aquests partits no es trobarà davant el manresà i exjugador del club Marc Garcia, que dissabte, amb 33 punts, va arribar al seu màxim a l'ACB. Fins ara eren 28 punts contra el Barça, un altre dels seus antics equips.