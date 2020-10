Les igualadines guanyen amb solvència el debutant Girona

L'equip femení del CF Igualada va iniciar amb victòria el curs al grup 3r de la Primera Nacional. Les jugadores de Marta Cubí es van imposar amb solvència al Girona, que debutava a la categoria.

Les blaves van ser fidels al seu estil de joc i van fer-se seu el domini de la pilota des de l'inici. Les igualadines van transmutar la possessió en jugades ofensives trenades cada vegada amb més encert i van aprofitar dues errades de la defensa gironina per marcar dos gols en tres minuts, que va materialitzar Sònia. Una jugada a pilota aturada (min 45) va permetre a la visitant Llop minimitzar el desavantatge del seu equip.

A la represa, tot i no estar del tot encertades, les locals no van patir per controlar el partit fins que Paulí (min 80) es va lesionar i va deixar l'equip amb deu futbolistes. Les blaves es van defensar amb ordre i van ratificar el triomf.