El Manresa FS juvenil paga car els seus errors individuals i perd a casa

El Manresa FS juvenil no va tenir la millor estrena possible i va perdre al Pujolet davant de l'Hospitalet Bellsport. El conjunt manresà no va poder mantenir el nivell de joc a la represa i va veure com l'equip visitant obria un forat molt difícil de capgirar.

Durant la primera meitat ambdós equips van estar molt equilibrats. Els jugadors entrenats per Miguel Bonilla van disposar de múltipes arribades sense finalitzar a porteria. Dos minuts abans del final i en una acció aïllada, l'equip visitant va aconseguir marcar el primer gol. Es va arribar al descans amb aquest mínim avantatge de 0-1 a favor de l'Hospitalet Bellsport.

A la represa, la dinàmica va canviar per complet. Els bagencs van empatar mitjançant Ibai però aquest gol no va donar ales als locals. Dues errades individuals en defensa van propiciar dos gols consecutius dels visitants. Amb el resultat d'1-3, el conjunt local es va posar nerviós i va intentar trobar solucions de forma individual sense sort. L'Hospitalet Bellsport va ampliar les distàncies amb dos gols més, el cinquè amb superioritat gràcies a la doble targeta groga de Botines. Amb aquesta situació, l'entrenador local, Miguel Bonilla, va optar per sortir amb el sistema de porter jugador. El sistema de cinc va provocar que els juvenils del Manresa FS reduïssin distàncies fins al 3-5. Els locals van perdonar el quart gol i els visitants van aprofitar la porteria buida per posar el definitiu 3-6.