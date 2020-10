El Barça es posa en mode Champions

Sense temps per oblidar la der-rota de dissabte al Coliseum Alfonso Pérez, i a les portes del clàssic de dissabte contra el Reial Madrid, els blaugrana tornen avui a la Champions. Una competició que el curs passat va acabar en malson després del 2-8 dels quarts de final contra el Bayern a Lisboa. En la jornada inaugural, el Barça, que després de perdre a Getafe s'ha de posar de nou el xip europeu, rebrà el Ferencváros a porta tancada al Camp Nou (21 h).

Les estadístiques donen els blaugrana com a clars favorits en aquesta arrancada de la màxima competició continental. I és que el Barça és invicte com a local des del setembre del 2013, i ha acumulat 32 victòries i quatre empats. La darrera derrota del conjunt blaugrana al seu feu es remunta a l'1 de maig del 2013 davant precisament del Bayern per 0 a 3. Per la seva part, es dona el cas que el Ferencváros s'enfrontarà a un rival de la Ciutat Comtal per segona temporada consecutiva després d'empatar amb l'Espanyol en els dos enfrontaments de la fase de grups de l'Europa League (1 a 1 a Hongria i 2 a 2 a Cornellà-el Prat). Una altra casualitat és que Leo Messi va fer el seu debut com a internacional a Hongria, i va sortir de la banqueta en la victòria d'Argentina 1 a 2 a Budapest el 17 d'agost del 2005.

El Ferencváros ha arribat a la fase de grups després de superar quatre equips en fases prèvies, tres a un sol partit i un altre a doble volta. Va començar superant el Djurgarden suec per 2 a 0; a continuació va eliminar el Celtic (1-2) i el Dinamo de Zagreb (2-1); en el play-off, empats amb el Molde noruec (3 a 3 i 0-0), es van classificar els hongaresos pel major nombre de gols en camp contrari. Des del 1995, el Ferencváros no havia jugat la fase de grups de la màxima competició europea.

Koeman respecta Messi



Ronald Koeman va manifestar ahir que el seu equip no és «el màxim favorit, però estant al Barça cal jugar per guanyar títols. Hi ha més equips forts, i cal demostrar-ho. Sabem que podem arribar lluny», va dir en roda de premsa. Dissabte que ve tindrà lloc el clàssic, però el tècnic holandès va deixar clar que no pensa en això en aquests moments. «No hi ha una setmana més important que les altres. Volem començar amb bon peu, guanyant el partit de Champions, i tenir tranquil·litat. Ens preparem per a un partit a casa, i és important guanyar», va assenyalar sobre el duel europeu.

També creu que la mala sort de Messi de cara a gol arribarà a la seva fi, encara que va reconèixer que el seu rendiment podria millorar. «Pot ser que en aquest moment el seu rendiment pugui ser millor, però veient el jugador dia a dia està feliç, s'entrena bé i concentrat», va comentar, i va afegir que «vol jugar i ser el capità, en aquest sentit ni una queixa. I després també hi ha mala sort, la pilota al pal hauria pogut entrar. No tinc cap dubte del rendiment de Messi». «No estic decebut, tots els jugadors intenten donar el màxim. És clar que hem de millorar coses del joc, però ens entrenem amb intensitat. Veig el grup content, encara que no per l'últim resultat, com és normal. Puc fer crítiques però no puc estar decebut», va aclarir.

Un cartell de 32 equips



Aquesta edició de la Lliga de Campions té 32 integrants al cartell del torneig de la fase de grups. Quatre debutants: l'Stade Rennes francès, l'Istanbul Basaksehir turc, el Krasnodar rus i el Midtjylland danès. La lliga espanyola hi té quatre representants, el Barcelona, el Reial Madrid, l'Atlètic Madrid i el Sevilla; Anglaterra, quatre més, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City i el Manchester United; Itàlia, també quatre, la Juventus, l'Inter, l'Atalanta i la Lazio; com Alemanya (Bayern Munic, Leipzig, Borussia Dortmund i Borussia Monchengladbach). Tres són de França, el París Saint-Germain, el Marsella i el Rennes, i tres de Rússia, el Zenit, el Lokomotiv i el Krasnodar.