El Barça debuta amb gols però lamenta l'expulsió de Piqué

El Barça va moure les peces però en va perdre una d'important per a Torí. La targeta vermella a Piqué en el penal del 3-1 contra el Ferencváros no li permetrà enfrontar-se a la Juventus. Una llàstima en un partit en què els blaugrana van anar a més i en què, amb deu homes, encara van anotar dos gols. Físicament, l'equip es troba molt millor i es nota, tot i que fos contra un rival dèbil.

Koeman va prescindir de Busquets i Griezmann i va donar l'oportunitat de debutar des de l'inici a Pjanic i Trincao. Per la seva banda, el Ferencváros va demostrar que no arribava al Camp Nou amb complexos i va començar volent tenir la pilota, tot i que va haver de desistir del pla aviat. Les primeres arribades del Barça van ser a pilota parada en uns minuts de circulació lentíssima i sense profunditat. Els hongaresos van avisar en un gol anul·lat per fora de joc al kenyà Nguen i no trobaven gaire oposició a l'hora de sortir del seu camp. La primera ocasió clara va ser al minut 17, en una paret entre Messi i Ansu, xut de l'argentí, refús del porter i centrada enlloc del guineà. Però el Barça no jugava amb intensitat i el Ferencváros va poder marcar en una deixada de Nguen a Isael, que va disparar al pal de Neto. Segon avís hongarès.



Molt poc per marcar

Però tot es va ensorrar al minut 25 quan Messi va iniciar un eslàlom des de la dreta i va ser desestabilitzat per Kovacevic. El capità va xutar, Dibusz va endevinar la intenció, però el tret anava massa fort. Primer gol sense haver fet gran cosa per aconseguir-lo.

Els centreeuropeus el van notar, tot i que l'atac blaugrana seguia anant massa pel mig, sense explotar els laterals, un a cama canviada (Dest) i un sense cap perill (Sergi Roberto). Fins als 36 minuts no va arribar una nova ocasió, molt clara, en una centrada de Trincao que va rematar Ansu i va rebutjar el porter meritòriament. Llavors tot es va animar, amb contraatac de Zubkov, una clara ocasió que Trincao, el millor blaugrana de la primera part, va errar per ser massa esquerrà i amb el segon gol, una paret entre Ansu i De Jong que el primer va resoldre de volea en semierrada després d'una gran passada alta del neerlandès.



Una pedra al camí

El reinici de partit va ser molt més còmode per als locals, amb un Ferencváros més aculat, i ho van aprofitar per enllaçar una combinació entre Messi, Ansu Fati i Coutinho, amb cop de taló del segon i rematada forta del tercer a la xarxa pel pal curt, previ toc en el lateral Botka.

El partit ja estava totalment controlat, i tot i alguna excursió de Nguen i d'Isael, tot semblava més proper al quart gol que a la reducció de distàncies. Koeman va voler revolucionar una mica la cosa introduint tres canvis de cop, però als pocs minuts els blaugrana es van quedar amb deu en la tercera contra del ràpid Nguen que va provocar una expulsió de Piqué que no s'entén perquè des de l'any passat no hi ha càstig doble en un penal, en una acció que evitarà que jugui dimecres a Torí i que va complicar la vida als blaugrana.

Perquè el panorama va canviar i el Ferencváros se'n va anar endavant. El Barça va haver de fer relleus defensius i refugiar-se a la seva àrea. Els hongaresos es van acostar amb un xut de Boli, substitut incomprensible de Nguen, al lateral de la xarxa. L'entrada de Busquets, per un indolent Pjanic, va serenar el partit i en la primera jugada en què Dembélé va trobar un espai va desbordar el lateral Heister i va centrar enrere perquè el talentós Pedri fes el quart. El partit estava acabat i, tot i un nou avís de Boli, abans d'abaixar el teló, Dembélé va trobar premi als seus minuts a passada de Messi.