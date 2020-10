Bernat Jaume puja al podi de la Copa d'Espanya de València

arxiu particular

Bernat Jaume arxiu particular

Quatre anoiencs es van desplaçar a València per jugar la Copa d'Espanya d'esquaix, segon prova el circuit estatal. Bernat Jaume va aconseguir el tercer lloc del podi només superat a semifinals per Iker Pajares (25è del rànquing mundial), que posteriorment seria el campió. Joel Jaume va caure en la segona eliminatòria davant el seu germà Bernat per 3 a1 en un gran partit. Nacho Fajardo també va ser derrotat en el segon duel davant Iker Pajares. I Montse Fajardo va cedir en la primera ronda i va arribar a les semifinals de la fase de consolació.